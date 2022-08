Un Belge tombe nez à nez avec la famille royale lors de ses vacances en Croatie: "J'ai entendu une voix familière"

"J'ai entendu une voix familière. Je me suis dit que cette voix me disait quelque chose et puis j'ai reconnu immédiatement la Reine Mathilde", explique l'homme à nos confrères.

Sur le même bateau que le Belge, se trouvait donc le Roi Philippe et la Reine Mathilde, ainsi que leurs enfants Elisabeth, Eléonore, Emmanuel et Gabriel.

Casquette noire visée sur la tête, le Roi Philippe et sa famille ont donc pris du bon temps incognito au large de Dubrovnik.

De son côté, le Palais n’a pas confirmé l’information.