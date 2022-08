Météo : les températures continuent de grimper, dépassant les 30 degrés ce dimanche

La journée de vendredi sera ensoleillée et à nouveau très chaude, avec des températures jusqu'à 27°C le long des plages, 31°C en Ardenne et 34°C dans la plupart des autres régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera faible à modéré de secteur est. En bord de mer, il deviendra modéré de nord à nord-est l'après-midi.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé avec des minima de 14 à 20°C, voire parfois inférieurs dans certaines vallées des Cantons de l'Est. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à sud-est. Samedi, nouvelle journée ensoleillée et très chaude avec des maxima de 29 à 34°C dans la plupart des régions. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est, le long du littoral modéré de nord-est l'après-midi.

Dimanche, même si le soleil sera de plus en plus voilé par des champs de nuages élevés puis moyens, la chaleur sera accablante. Les maxima se situeront entre 30 et 35°C, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est. Au littoral, une brise de mer modérée de nord viendra quelque peu rafraîchir l'atmosphère en cours d'après-midi. En soirée ou durant la nuit, quelques averses ou orages pourraient éclater par endroits.