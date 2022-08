Prudence si vous prenez la route ce lundi: l’Assomption est un jour férié à haut risque

Chaque année, on enregistre une petite centaine d'accidents générant des blessures plus ou moins graves chez au moins un des usagers impliqués. Ces cinq dernières années, on a ainsi recensé pas moins de dix décès un 15 août, ainsi que 58 blessés graves et 558 blessés légers, selon les chiffres de l'Institut Vias.



Soit une moyenne de 123 blessés et deux tués chaque 15 août, contre des moyennes de 113 blessés et 1,3 décès par jour en 2021, alors même que le 15 août se situe à une période où le trafic est plus réduit. Parmi les causes, on retrouve des températures plus élevées qui peuvent entraîner une perte de vigilance des conducteurs et davantage d’usagers faibles sur les routes.

Mais également une hausse de la consommation d’alcool, de nombreuses fêtes - souvent bien arrosées - étant organisées. Selon Vias, 19 % des accidents se produisant un 15 août sont liés à l’alcool.