Des activités culturelles aux quatre coins de la Belgique en ce mois d’août: voici notre sélection

Après deux ans chahutés, on retrouve le plaisir de découvrir la Belgique sous l’angle événementiel.

Street Art à gogo

Le parcours Paliss’Art, c’est une trentaine de fresques à découvrir sur tout le territoire de Liège. Les œuvres ont été réalisées par une centaine d’artistes aux styles multiples, en collaboration avec l’ASBL Spray Can Arts. On peut aussi aller à Louvain-la-Neuve la piétonne : une balade de 4,6 km est organisée pour y admirer une dizaine de peintures murales : le Kosmopolite Art Tour (demandez à l’office du tourisme). Encore ? Téléchargez l’appli Street Art Cities qui recense des milliers de villes proposant du street art.

Kidorama

À Bruxelles, le musée Mode et Dentelle a toujours une approche thématique originale et une mise en scène enthousiasmante. Kidorama n’y déroge pas ! Vous aurez droit à un parcours à la fois thématique et chronologique, qui interroge la mode actuelle pour enfants de 0-12 ans et son évolution de 1820 à 2020. Une exposition qui par sa scénographie et son contenu parle tant aux enfants que nous avons été qu’à ceux d’aujourd’hui ! Jusqu’au 5/03/2023.

Théâtres nomades

Un très agréable festival des arts de la rue et de théâtre qui se produit tous les étés au vert, à Bruxelles. L’édition 2022 campera au bois de la Cambre du 18 au 21 août. 35 compagnies de domaines artistiques divers y sont rassemblées : théâtre, cirque, conte, danse, marionnettes… ouvert à tous !

La route du malt

Direction les champs ! À partir de Gembloux, il est possible de se balader et de pédaler sur la route du Malt. Ce réseau de cinq circuits cyclistes et huit circuits pédestres (des boucles de 13 à 44 km) passe à travers les champs d’orge et les exploitations agricoles à la découverte de la malterie locale et de quatre brasseries où les visiteurs peuvent déguster une bière brassée avec de l’orge cultivée et maltée localement. Route du Malt, plans téléchargeables sur www.routedumalt.be et sur l’appli RouteYou

La Nuit des chœurs

Il faut réserver pour assister à l’un des événements les plus impressionnants chaque été. La Nuit des chœurs aura lieu dans les majestueuses ruines et jardins de l’abbaye de Villers-la-Ville les 26 et 27 août. Lors d’une promenade soigneusement concoctée, les spectateurs vont à la rencontre de six formations vocales mises en scène pour l’occasion selon les lieux dans lesquels elles se produisent.

Au programme, du beau monde : The Kingdom Choir (UK), Natasha St-Pier et ses choristes (CA), l’ensemble letton Maska (LV), les polyphonies géorgiennes Rustavi (GE), le Chœur de la Royal Air Force (UK), Vox Anima et Almakalia (BE). Infos : https://www.nuitdeschoeurs.be/

Balade gourmande aux Lacs de l’Eau d’Heure

Nouveauté cet été aux Lacs de l’Eau d’Heure ! En collaboration avec le Golden Lakes Village, le Natura Parc innove avec une balade gourmande autour des lacs. Les 12 km, réalisables à pied ou à vélo, se font en départ libre chaque midi depuis le Bike Park des Lacs de l’Eau d’Heure. Au menu : un welcome drink, une planche apéro, un burger du terroir, bière, glace et café. 35 €/adulte et 20 €/enfant. Rés. : www.naturaparc.be