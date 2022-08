"La vague de chaleur nationale est maintenant officielle"

De fortes chaleurs frappent l'Europe, et la Belgique n'est pas épargnée. La vague de chaleur est officielle.

Ce samedi matin, des températures supérieures à 25 degrés Celsius ont de nouveau été enregistrées. C'est le cinquième jour consécutif que de telles mesures sont relevées, ce qui officialise la vague de chaleur.

"À Uccle on observe maintenant 25,5 degrés", note météorologiste David Dehenauw sur Twitter. "La vague prendra fin en deuxième partie de la semaine prochaine", annonce le spécialiste.

Pour rappel, pour qu'une période soit considérée comme vague de chaleur en termes météorologiques, il faut enregistrer un minimum de cinq jours consécutifs avec une température d'au moins 25 degrés, dont au moins trois de 30 degrés ou plus.

Soleil, chaleur et prudence

Le temps restera chaud et ensoleillé ce samedi après-midi, avec des maxima jusqu'à localement 34 degrés Celsius, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Cette nuit, le ciel sera peu nuageux avec plus tard quelques nuages élevés et des minima de 13 à 20 degrés.

Dimanche, le soleil sera voilé par des nuages d'altitude de plus en plus nombreux. Les températures maximales seront encore plus élevées, jusqu'à 35 degrés par endroits.

Lundi, on assistera à une augmentation du risque d'averses et d'orages, mais avec des températures en baisse. Les maxima retomberont autour de 26 degrés.

Mardi, le temps sera généralement sec avec des maxima de 28 degrés.

Mercredi et jeudi, retour des averses (orageuses) avec des maxima proches de 25 degrés.