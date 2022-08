Incendie sur l'E411 à hauteur de Bierges: situation dangereuse, une bande de circulation fermée

Le Centre d'Information et de Communication (CIC) du Brabant wallon a averti ce lundi en début d'après-midi qu'un incendie était en cours sur l'E411 (A4), dans le sens de la province du Luxembourg vers Namur et Bruxelles. Le feu s'est déclaré dans l'accotement à hauteur de Bierges, en direction de Bruxelles. Des véhicules de secours sont présents sur les lieux, et un hélicoptère survole la zone.

©D.R.

La première bande de circulation a été fermée, car la situation est dangereuse. Cela engendre des files de plusieurs kilomètres.