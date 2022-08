Enfants abandonnés à Plopsaqua : un dossier protectionnel ouvert à l'encontre des parents

Vif émoi sur le site de Plopsaqua à Hannut: un bébé de six mois et un enfant d'un an et demi retrouvés abandonnés

Deux jeunes enfants ont été découverts abandonnés, dimanche, sur le site de Plopsaqua à Hannut, a expliqué lundi soir le directeur général de l'entreprise à l'agence Belga, confirmant une information révélée par plusieurs médias.