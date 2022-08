Les Pays-Bas soutiennent le Belge Peter De Buysscher pour la direction d'Interpol

M. De Buysscher est chef de la direction de la coopération policière internationale de la police fédérale et membre du conseil d'administration d'Europol. Les Pays-Bas et la Belgique proposent conjointement un vice-président afin d'avoir plus de chances face au reste de l'Europe, écrit De Tijd mardi.

Les Pays-Bas avaient initialement proposé la candidature de la commissaire de police Jannine Van den Berg, qui a dirigé l'unité nationale de la police néerlandaise jusqu'en juin 2021, avant de partir en raison d'un audit critique mené par l'Inspection de la justice et de la sécurité. Sa candidature a finalement été retirée après de nombreuses critiques au sein de la police et de la sphère politique.