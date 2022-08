Canicule : la vague de chaleur prend fin après 8 jours, la phase d'avertissement désactivée

Pour la première fois en huit jours, la barre des 25°C ne sera pas atteinte ce mercredi à Uccle. Avec l'adoucissement des températures, la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) désactive, à partir de jeudi, la phase d'avertissement du plan "fortes chaleurs et pics d'ozone", signale-t-elle de son côté. "Aujourd'hui (mercredi) et les prochains jours, les concentrations d'ozone évolueront à des valeurs normales pour cette période de l'année", précise la Celine dans son bulletin.

La phase d'avertissement aux fortes chaleurs et aux pics d'ozone avait été activée le 6 août. Cette phase est activée si pour les cinq prochains jours, la somme des différences entre les températures maximales et le seuil de 25°C est supérieure à 17. Ce qui n'est plus le cas pour la fin de la semaine.

Selon la définition de l'Institut royal météorologique (IRM), une vague de chaleur nationale consiste en une température maximale d'au moins 25°C mesurée à Uccle durant cinq jours consécutifs au moins, parmi lesquels le seuil des 30°C est atteint au moins trois jours.

Avec le réchauffement climatique, ce genre de phénomène météorologique extrême est appelé à se répéter et s'intensifier, selon les scientifiques.