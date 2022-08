Accueil Actu Belgique Devenir prof du jour au lendemain et sans diplôme, c’est possible! Il n’y a pas de réelle barrière pour enseigner dans un contexte de pénurie. Maïli Bernaerts ©Shutterstock

À moins de deux semaines de la rentrée des classes, des postes sont encore à pourvoir dans des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les instituteurs et institutrices primaires sont particulièrement recherchés, de même que les professeurs de cours techniques, de religion et de morale, de langues et de sciences. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui souhaitent changer...