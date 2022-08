Les rues de Gand inondées suite à une grosse averse (PHOTOS)

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dans le centre-ville de Gand mercredi après-midi, les égouts s'étant révélés incapables d'absorber toute l'eau en certains endroits. Les voitures sont obligées, quant à elles, de rouler au pas, les rues étant sous-eau. Les pompiers ont reçu de nombreux appels notamment en provenance de Mariakerke et de Wondelgem.

Et comme attendu suite à la vague de chaleur de ces derniers jours, l'eau a du mal à rentrer dans le sol et ruisselle, provoquant des débordements et inondations. En témoignent les photos partagées par NoordweerBenelux.

Entre 13h30 et 14h30, le dispatching des pompiers a reçu environ 130 appels, essentiellement pour des caves inondées mais aussi pour d'autres problèmes. "Tout le monde est sur le pont", explique le porte-parole. "Nous établissons des priorités afin de voir où nous devons intervenir en premier lieu."