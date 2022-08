L'IRM émet un avertissement de code jaune pour les orages en Wallonie et en Flandre

Mercredi matin, de nouvelles averses orageuses pourront se développer sur l'ouest du pays et donner par endroits entre 10 et 20 l/m2 en peu de temps sur l'extrême ouest du Hainaut, les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) mercredi.