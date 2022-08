Météo: des nuages et quelques averses avant des éclaircies

Une perturbation accompagnée d'averses atteindra la région côtière dans la matinée et se déplacera ensuite lentement vers l'est du pays.

Dans l'après-midi surtout, les précipitations pourront devenir plus intenses et il y aura également une possibilité d'un coup de tonnerre. A partir de l'ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 21°C en Ardenne et 25°C en Basse Belgique. Le vent faible de sud-ouest passera à l'ouest-sud-ouest et deviendra modéré. A la mer, le vent pourra devenir modéré à assez fort dans l'après-midi.

Ce soir, l'IRM prévoit encore quelques averses sur l'est et le nord-est du pays. Progressivement, les dernières averses s'évacueront vers l'Allemagne et le ciel se dégagera par l'ouest. Un peu de brume ou de brouillard se formera par endroits. Les températures redescendront autour de 11°C en Hautes Fagnes, autour de 14°C dans le centre et vers 17°C au littoral. Le vent sera généralement faible d'ouest à sud-ouest.

Samedi, la journée débutera sous le soleil dans la plupart des régions, puis les nuages se feront plus nombreux au fil des heures, mais le temps restera sec. Les maxima varieront autour de 19 ou 20°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 22°C le long des plages et 23 ou 24°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré d'ouest. Dimanche, un front peu actif traversera le pays avec parfois un peu de pluie ou une petite averse, principalement dans le nord ouest. Un temps plus sec avec quelques éclaircies suivra en fin d'après-midi. Les maxima seront entre 19°C en Hautes Fagnes et 23°C dans le centre du pays