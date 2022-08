Une colonie record de chauves-souris découverte dans le Heidebos à Wachtebeke

"Jamais auparavant, on n'avait trouvé autant de chauves-souris noctules communes", déclare Natuurpunt. La chauve-souris Noctule commune est l'une des plus grandes espèces de chauves-souris en Flandre. L'animal vit dans les vieux creux des arbres, été comme hiver. Mais l'espèce, qui était autrefois commune en Flandre, semble avoir plus de mal à survivre de nos jours.

La découverte par Joris Everaert d'une colonie de 102 chauves-souris lors de ses recherches est d'autant plus surprenante. Il avait remarqué qu'une ancienne cavité de pivert dégageait beaucoup de chaleur grâce à sa caméra thermique. Les chauves-souris noctules communes préfèrent ces cavités des vieux arbres vivants car le flux de sève de l'arbre leur permet de mieux s'isoler.

Il y avait déjà eu une découverte d'une importante colonie de cette espèce dans la réserve naturelle de Wachtebeke. "Cette découverte remet le Heidebos sur la carte des lieux de prédilection des chauves-souris en Flandre", s'est réjoui Natuurpunt.

Les amateurs de chauves-souris peuvent se rendre à la nuit européenne des chauves-souris les 26 et 27 août. Natuurpunt organisera, en collaboration avec de nombreuses autres organisations, diverses activités telles que des recherches de chauves-souris. Les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet www.nachtvandevleermuis.be pour en savoir plus.