Météo: un petit coup de fraîcheur et des averses pour terminer la semaine

Les vacances estivales touchent cette semaine à leur fin pour les petits francophones, tout comme le pic de chaleur enregistré ces derniers jours. Après des journées à plus de 30°C, le thermomètre perdra quelques degrés vendredi, à l'ombre de nuages parfois chargés d'averses. Celles-ci feront leur apparition depuis l'ouest du territoire, précise l'Institut royal météorologique (IRM). De son côté, l'Ardenne débutera sa journée entre nuages bas, brumes et bancs de brouillard par endroits. Vers midi, l'ouest aura apuré sa dose d'humidité et le temps y redeviendra sec, bénéficiant de belles éclaircies. L'instabilité perdurera sur le centre et l'est du pays, qui vivront au rythme des gouttes et, éventuellement, d'un coup de tonnerre.

Les maxima ne s'élèveront pas plus haut que 19°C en Haute Ardenne, 24 à 25°C dans le nord du pays. Éole soufflera faiblement ou modérément selon les régions.

Les dernières averses quitteront la Belgique en soirée via l'est, tandis que les éclaircies s'étireront entre l'ouest et le centre. L'est profitera d'un temps sec en deuxième partie de nuit, mais restera embrumé dans les nuages bas. Le mercure ne dépassera pas les 13°C à 17°C.

Samedi, nuages et éclaircies alterneront. Un ballet ponctué par quelques petites averses isolées. Les maxima oscilleront entre 20°C et 25°C, tandis que dimanche perdra encore quelques degrés avec 18°C à 23°C pour le dernier jour avant la rentrée. Salutations estivales aux écolières et écoliers, le soleil brillera entre quelques passages nuageux et un temps généralement sec.