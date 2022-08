Vague de chaleur: le seuil d'information européen pour les concentrations en ozone dépassé à Hasselt jeudi

Des concentrations d'ozone élevées ont été observées dans les réseaux de mesure des trois Régions. Les concentrations en ozone ont atteint, à leur pic, 182 µg/m3 à Hasselt. En Région bruxelloise, 175 µg/m3 ont été enregistrés à Berchem-Sainte-Agathe, tandis qu'en Wallonie 171 µg/m3 ont été détectés à Rixensart.

Aucun dépassement du seuil d'information n'est attendu vendredi ou dans les prochains jours. Les concentrations d'ozone seront nettement inférieures à celles des jours précédents et la qualité de l'air connaîtra une amélioration significative, précise la Cellule interrégionale de l'environnement.

Le seuil européen d'information pour les concentrations en ozone est fixé à 180 µg/m3. Le seuil d'alerte se situe, quant à lui, à une concentration de 240 µg/m3.

Une exposition à des concentrations élevées d'ozone peut engendrer des difficultés respiratoires, notamment lors d'efforts physiques importants ; une éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures ; de la toux chez les personnes sensibles ; et une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes chez les personnes asthmatiques.