Les parcs d'attractions et les jardins zoologiques tirent un bilan positif de la saison estivale, ressort-il lundi d'un tour d'horizon. Malgré les vagues de chaleur qui ont rendu certaines journées plutôt calmes en termes de fréquentation, les parcs ont réussi à égaler voire à dépasser le nombre de visiteurs enregistrés en 2019, dernière année avant la pandémie de coronavirus.

Bilan positif pour les parcs d'attractions et les zoos pendant l'été: "Une bonne reprise après deux années difficiles"

Dans le sud du pays, Walibi (province du Brabant wallon) a connu un bon été en dépit des chaleurs. "Normalement, la canicule ne favorise pas trop la fréquentation des parcs d'attractions. Pourtant, nous avons remarqué que, malgré les chaleurs, les visiteurs sont quand même venus", assure la porte-parole Justien Dewil. Avec 510.000 visiteurs, le parc wavrien a accueilli 15% de personnes en plus qu'en 2019.

"Nous avons connu une bonne reprise après deux années difficiles", indique Mme Dewil. Cette dernière explique, notamment, le succès du parc grâce aux montagnes russes Kondaa, nouvelle attraction apparue l'année dernière. Cependant, elle n'avait pas pu ravir beaucoup de visiteurs lors de l'été 2021, en raison des dégâts causés par les inondations. Walibi avait dû fermer ses portes pendant environ deux mois et demi, sa succursale aquatique, Aqualibi, devant faire de même pendant cinq mois.

Situé à Ypres en Flandre occidentale, le parc Bellewaerde a accueilli pour sa part 350.000 visiteurs cet été. "Nous sommes revenus au niveau de 2019", note Filip Van Dorpe, directeur marketing et ventes, et ravi de l'excellent chiffre d'affaires. "Les visiteurs ont dépensé plus", ajoute-t-il.

Le pendant aquatique de Bellewaerde, Bellewaerde Aquapark, était "complet chaque jour". Le nombre de visiteurs a même dépassé les prévisions, assure Filip Van Dorpe. Même son de cloche du côté des parcs aquatiques Plopsa, qui ont fait "mieux que jamais", selon la porte-parole Chelsea Vanhullebusch. Cette dernière souligne également que Plopsaland La Panne (province de Flandre occidentale) et Plopsa Coo (province de Liège) ont également connu "un très bon été."

Toujours en Flandre occidentale, le Boudewijn Seapark a, lui aussi, dépassé toutes les attentes lors de la saison estivale. D'après la directrice commerciale Geertrui Quaghebeur, le nombre de visiteurs a été presque identique à celui de 2019, "à quelques points de pourcentage près". La chaleur a manifestement joué un rôle prépondérant dans cet afflux de visiteurs. Pour Geertrui Quaghebeur, la nouvelle présentation des dauphins et la piscine à ciel ouvert, Bobo's AquaSplash, sont deux des atouts du parc, car "les visiteurs pouvaient se rafraîchir toute la journée."

Bien que les parcs zoologiques de Planckendael (province d'Anvers) et d'Anvers ont accueilli "un peu plus de visiteurs", ils sont surtout satisfaits de l'augmentation du nombre d'abonnements vendus. Pour expliquer cela, la porte-parole Ilse Segers évoque l'arrivée des orangs-outangs à Planckendael et la naissance d'animaux de différentes espèces dans les deux parcs. "C'est toujours magique de voir de nouveaux petits pensionnaires arriver", explique-t-elle.