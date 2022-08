"Le pacte d'excellence n’est pas un menu à la carte où on va piocher les réformes qui nous agréent" : le tacle de Pierre-Yves Jeholet aux syndicats

Ce matin, les 900 000 élèves francophones ont repris le chemin de l'école dans le cadre d'une rentrée placée par le nouveau calendrier scolaire et la mise en oeuvre de plusieurs nouvelles réformes importantes. Pour marquer cette "rentrée historique", la ministre de l'Education Caroline Désir (PS) et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) se sont rendus à l'IRSA (Institut Royal pour Sourds et Aveugles), une école du réseau libre située à Uccle pour rencontrer les élèves, leurs parents et les enseignants de l'établissement.