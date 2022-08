Les syndicats mettent en garde: "La rentrée scolaire sera tendue pour plusieurs raisons"

Si le Segec et la ministre de l’Enseignement se disent sereins en cette veille de rentrée, ce n’est pas le cas des syndicats qui qualifient plus volontiers le climat de tendu.

"La rentrée sera tendue pour plusieurs raisons. On s'est quittés l'année passée sur une série de points de désaccord : l'accord sectoriel proposé par le gouvernement était très insatisfaisant et on nous a fait une série de promesses concernant la pénurie d'enseignants pour lesquelles on attend des suites", expose Adrien Rosman, permanent communautaire SEL-Setca.

Mais pour les organisations syndicales, le dossier le plus brûlant de la rentrée sera celui de l'évaluation des enseignants. "Nous avons de grosses difficultés avec cette question. On ne voit pas pourquoi on viendrait ajouter un dispositif d'évaluation et de sanction. On ne sait d'ailleurs pas très bien qui veut de cette évaluation. Est-ce les profs ou les fédérations de pouvoirs organisateurs ? On n'est pas contre le fait d'imaginer un dispositif d'évaluation mais avec la proposition que la ministre nous a faite l'année passée, plus aucun enseignant n'osera pratiquer de nouvelles choses d'un point de vue pédagogique. Ce serait la fin de la recherche et de l'originalité", estime-t-il.

Les syndicats n'excluent pas de nouvelles actions en cas de désaccord. "On a été très clairs avec la ministre. Si en septembre, elle nous présente le même projet de réforme que l'année passée dans une enveloppe différente, on repartira vers des actions de grève", précise Adrien Rosman.