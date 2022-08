Accueil Actu Belgique Nouveau calendrier et réformes multiples: une rentrée du changement et... sous tension Quel sera le climat de ce début d’année scolaire ? Les acteurs de l’enseignement n’ont pas tous le même point de vue. Maïli Bernaerts ©Shutterstock

Ce lundi, quelque 900 000 élèves francophones retrouveront le chemin de l’école pour entamer une année caractérisée par de nombreux changements. Changement de calendrier d’abord, puisque cette rentrée signe l’entrée en vigueur du nouveau calendrier scolaire caractérisé par des vacances plus courtes en été et plus longues et régulières pendant l’année. Cette réforme, qui était dans les cartons de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis près de trente ans et a pour objectif de faciliter les...