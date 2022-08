Accueil Actu Belgique Rentrée scolaire: ces alternatives pour une boîte à tartines moins chère Faire à manger à ses enfants coûte plus cher, mais il y a des alternatives. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

Le pouvoir d’achat diminue à mesure que les prix augmentent dans tous les magasins, ce n’est pas neuf. Mais avec la rentrée qui arrive, parents comme enfants vont devoir prendre de nouvelles habitudes, à commencer par les aliments que l’on va mettre dans les boîtes à tartines. Commençons par la boîte en elle-même. Il est évident qu’en acheter une neuve va coûter quelques centimes voire quelques euros de plus sous prétexte que "tout augmente", comme on l’entend de plus en plus. Mais cette augmentation ne pèsera pas bien lourd sur l’ensemble de l’année scolaire. Venons-en donc au contenu....