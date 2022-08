Skeyes cherche une nouvelle fois des contrôleurs du ciel

Les candidats doivent notamment être citoyens de l'Union européenne, être titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire et ne pas avoir plus de 30 ans. S'ils réussissent une série de tests et d'examens, ils pourront alors commencer la formation proprement dite. Celle-ci prend environ deux ans, pendant lesquels le candidat contrôleur aérien perçoit déjà un salaire.

La réussite de l'ensemble de la procédure garantit un emploi de contrôleur aérien chez Skeyes, à Steenokkerzeel, Ostende, Anvers, Liège ou Charleroi. Ceux qui quittent leur emploi au cours des trois premières années après la formation peuvent être tenus de rembourser une partie des frais de formation.

Skeyes lance deux à trois fois par an une procédure de sélection de nouveaux contrôleurs aériens. L'entreprise publique autonome gère le trafic aérien au départ et à destination des aéroports belges, ainsi qu'une partie des vols au-dessus de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Ses aiguilleurs du ciel guident plus de 3.000 avions chaque jour, ce qui représente plus d'un million de mouvements de vol par an, du moins avant la pandémie de coronavirus.