La Flandre met un milliard sur la table pour aider les ménages à rénover

L'intérêt pour ces prêts, limités à 60.000 euros, est déjà grand, selon la "maison de l'énergie" du Limbourg, qui indique avoir déjà reçu plus de 300 demandes.



Le gouvernement flamand met, selon la ministre Demir, "plus d'un milliard" d'euros sur la table pour financer cette aide à la population qui souhaite faire baisser sa facture énergétique en améliorant son logement. C'est "la seule manière de se protéger également contre de futures augmentations des prix de l'énergie", assure-t-elle. Les prêts "Mijn VerbouwLening" sont possibles à partir du 1er septembre et ont une durée maximale de 25 ans. Les "maisons de l'énergie" chargées localement des demandes fournissent également conseils et accompagnement.