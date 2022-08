Météo: début de journée ensoleillé et sec avant l'arrivée des nuages et de la pluie

La journée de mardi débutera par un temps sec avec du soleil et des champs nuageux. L'après-midi, les nuages deviendront graduellement plus nombreux depuis la frontière française. En Ardenne, des nuages cumuliformes se développeront et pourraient conduire à une averse, éventuellement orageuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront proches de 22°C en bord de mer, 26 ou 27°C dans le centre, et 29°C dans l'extrême sud du pays. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur nord-est. A la Côte, il deviendra assez fort à temporairement fort de nord-nord-est l'après-midi. En Ardenne, il sera plutôt faible à modéré de secteur est ou de directions variées.

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec un risque d'un peu de pluie ou de quelques averses (orageuses), principalement sur l'est et le sud est du pays. Le temps devrait rester sec sur le nord-ouest du territoire.

Les minima varieront de 12 à 17°C, sous un vent généralement modéré de nord-nord-est. A la mer, le vent sera d'abord encore un bon moment assez fort tandis qu'en Ardenne il restera plutôt faible et variable. Mercredi matin, les dernières averses quitteront le sud est du pays alors que de larges éclaircies domineront sur le centre et l'ouest. L'après-midi, des nuages bourgeonneront sur toutes les régions et alterneront avec des éclaircies parfois prédominantes.

Quelques averses pourront à nouveau éclater sur le relief ardennais et éventuellement devenir orageuses. Au littoral, le soleil s'imposera très nettement. Les maxima oscilleront entre 20°C en haute Ardenne et 25°C dans le centre, avec des valeurs de 22°C à la Côte.

Le vent sera modéré, assez fort au littoral, de secteur nord-est.