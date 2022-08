Tinne Van der Straeten moquée pour ses propos sur la prolongation des centrales nucléaires "à son initiative": "Le peuple est béni d’avoir un gouvernement aussi visionnaire et décisif"

Face à l'explosion des prix de l'énergie, Tinne Van der Straeten s'est déclarée en faveur de la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3: "Nous devons surtout disposer d’un approvisionnement en électricité sûr", a-t-elle affirmé. "Nous avons déjà les centrales les plus efficaces. Ce sont nos deux centrales nucléaires les plus jeunes, dont nous allons prolonger la durée de vie de dix ans à mon initiative, à ma demande", s'est-elle félicitée. Elle refuse cependant de prolonger les réacteurs nucléaires de Doel 3 et de Tihange 2 qui ne garantissent pas une sûreté optimale selon elle.

En déclarant que la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 venait de sa propre initiative, la ministre écologiste a été la cible de nombreuses railleries. Georges-Louis Bouchez, président du MR, a ainsi réagi sur Twitter: "Comment peut-on oser dire des choses pareilles? Cela devient insupportable. Mais je suis certain que ce sera aussi son initiative de prolonger 5 réacteurs. L’Europe c’est grâce à elle aussi. Avoir appris le néerlandais pour entendre ça...Merci madame, vraiment", peut-on lire.

Theo Francken (N-VA), a lui aussi ironisé sur ses propos: "Les deux dernières centrales nucléaires resteront ouvertes grâce à Groen et à leur ministre Tine Van der Straeten. Le peuple est béni d’avoir un gouvernement aussi visionnaire et décisif."