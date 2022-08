"Ces mesures n’aident pas tout le monde": Alexander De Croo a conscience que les mesures ne font pas l'unanimité

Ce mercredi soir, les différents acteurs du gouvernement se sont réunis pour un Codeco d'urgence. Son objectif: trouver des mesures afin d'alléger la facture des Belges par rapport aux prix de l'énergie.

Une chose est certaine, les différentes mesures n'ont convaincu personne ou presque. Et les politiques ne semblent pas avoir de solutions pour endiguer le problème. Afin d'aborder les différentes solutions, Alexander de Croo (Open Vld) était l'invité du journal de la Une. Pour le Premier ministre, rien n'indique que cette hausse va se calmer. "Nous avons aujourd'hui des prix qui sont du jamais-vu et nous n'avons pour le moment pas d'indication d'une prochaine baisse des prix", a-t-il commencé.

Pour alléger la facture, le Codeco a choisi de prolonger certaines mesures sociales comme le tarif social étendu, la TVA réduite à 6% sur l'électricité pour certains ou la réduction des accises sur le carburant. Pour beaucoup de Belges, ces mesures ne sont pas suffisantes pour réellement aider la population pour faire face à cette crise majeure. L'homme politique est d'accord avec cela mais assure que cette prolongation est non négligeable. "Ce sont des mesures qui nous aident dans une situation difficile. Mais je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des problèmes très graves et ces mesures n'aident pas tout le monde", a-t-il expliqué.

Il a également estimé que la possibilité de repousser le payement de certains prêts hypothécaires était une belle avancée. Même si actuellement, la mise en place de cette mesure est encore très floue. "C'est quelque chose qui doit encore se développer", a soutenu De Croo.

Comme il l'a expliqué en conférence de presse, le blocage du prix du gaz au niveau européen sera primordial pour tenter de trouver de la stabilité. "Depuis mars, la Belgique plaide pour ce système. Au début, peu de pays y croyaient, mais on voit aujourd'hui que de plus en plus de pays le font. Même la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est exprimée en début de semaine sur le fait que des interventions sur le marché du gaz européen étaient nécessaires".

En d'autres termes, la crise est encore loin d'être terminée.