Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, s'est exprimé ce matin sur La Première. Il a notamment été interrogé sur la hausse galopante des prix de l'énergie et des éventuelles solutions pour soulager les ménages belges.

"Georges-Louis Bouchez aboie, le gouvernement avance": ambiance entre Jean-Marc Nollet et le président du MR, à quelques heures d'un Codeco très important

Pour Jean-Marc Nollet, la sauvegarde du portefeuille des citoyens belges passent par deux priorités. La première est d'élargir et de pérenniser le tarif social. La deuxième est d'organiser la solidarité pour financer cette mesure: "Des entreprises multinationales d'énergie réalisent des bénéfices indécents. Il faut les redistribuer de sorte à diminuer les factures", indique le coprésident d'Ecolo.

Ce dernier égratigne au passage Georges-Louis Bouchez, qui avait affirmé au contraire qu'il était nécessaire de "rassurer les marchés": "Non, il faut réformer les mécanismes de formation des prix de l'énergie. Ce n'est pas aux citoyens de payer un système néolibéral qui dérive complètement", clame l'écologiste.

Il reconnaît cependant que la taxation des surprofits ne sera pas tâche aisée mais il affirme qu'un chemin reste possible: "La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten a déposé des propositions qui font aujourd’hui l’unanimité", affirme-t-il.

Jean-Marc Nollet a également profité de cette tribune pour réappuyer l'urgence de la transition énergétique: "La question de la facture de l'énergie et la question de la température sont liées. L'origine de ces deux problèmes, c'est l'hydrocarbure. Il faut à la fois protéger les citoyens et accélérer la transition", assure-t-il. Selon lui, la hausse spectaculaire des prix de l'électricité rend "automatiquement" l'énergie renouvelable concurrentielle: "La mer du Nord, ce sera notre centrale électrique du 21e siècle. Et certains, au MR notamment, restent bloqués dans le 20e", vilipende-t-il.

A ce sujet, il dénonce ouvertement le comportement "irrespectueux" du président du MR envers le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre Tinne Van der Straeten: "Il déforce la capacité de la Belgique à agir au niveau européen. Ce qui compte pour moi, c'est que le gouvernement continue à avancer", affirme-t-il. "Georges-Louis Bouchez aboie, le gouvernement avance", conclut fermement le coprésident d'Ecolo.