La Vivaldi n’a aucune "solution miracle" à la crise de l’énergie

Il n'y a pas de solution miracle mais nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous en sortir." C'est le funeste constat exposé mercredi soir par Alexander De Croo à l'issue d'un court comité de concertation (Codeco) dédié à la crise de l'énergie. Le Premier ministre a répété que seule "une solution européenne pourra faire baisser les prix". Il relancera autant que possible la Commission européenne. "C'est maintenant qu'elle doit montrer qu'elle est capable de protéger ses citoyens et ses entreprises." La solution ne viendra donc pas du fédéral.

En deux heures, les représentants des six gouvernements ont discuté des mesures que leurs présidents de partis avaient présentées en long et en large les jours précédents. Des mesures dans l'ensemble assez similaires qui différaient principalement sur la formulation. Les socialistes et les écologistes parlaient de taxer les surprofits, les libéraux préfèrent l'expression "cotisation de solidarité". "Finalement, il s'agit d'aller chercher l'argent là où il est", résume une source fédérale. Un groupe de travail est chargé d'examiner où se situent les bénéfices excédentaires des entreprises énergétiques, s'ils peuvent être captés en Belgique et quels instruments fiscaux et juridiques peuvent être utilisés à cette fin. Une première "cotisation de répartition" de 750 à 838 millions d'euros devrait être récoltée cette année en taxant les quatre centrales les plus récentes pour être ensuite redistribuée aux consommateurs.

Une autre solution présentée par le Codeco consiste à… réduire sa consommation. Le gouvernement fédéral montrera l'exemple en diminuant la température dans ses bâtiments, en éteignant l'éclairage entre 19 h et 6 h et en régulant la climatisation. La Vivaldi a également décidé de prolonger jusqu'au 31 mars 2023 les mesures de soutien déjà en vigueur : extension du groupe cible pour les tarifs sociaux (au bénéfice d'un million de ménages), réduction des accises sur l'essence et le diesel, TVA de 6 % sur l'électricité et le gaz, une compensation financière identique pour le mazout. "Cette décision a l'air facile à prendre, mais elle demande en réalité de faire des efforts importants sur le plan budgétaire", dit-on en coulisse. Pas de décision pour la classe moyenne, en revanche. "Nous allons y travailler", a tweeté le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS).

Une discussion est également menée avec les fournisseurs d’énergie afin que les consommateurs qui demandent des plans de remboursement puissent les obtenir sur simple demande. Un effort va être demandé aux banques pour qu’elles reportent les remboursements de prêts hypothécaires et développent des produits bancaires dans le but d’élargir l’accès aux mesures d’économie d’énergie. La réduction de la TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction a été prolongée jusqu’à la fin de 2023. Deux milliards sont investis pour la rénovation énergétique des logements et des ménages ainsi que pour la réduction de la consommation.

C'est toutefois au niveau européen qu'une véritable solution est attendue. "Il y a, en Europe, une déconnexion totale entre les coûts et les prix. Le marché ne fonctionne plus", lit-on dans le plan fédéral. "En Asie, le prix de gros du GNL est de 150 €/MWh et en Amérique de 30 €/MWh. Il n'y a aucune raison pour que les prix du gaz en Europe (300 €/MWh) soient un multiple de ces prix alors qu'ils le transportaient en Europe pour quelques euros par MWh." Il faudra attendre que les lignes européennes bougent pour que cette maîtrise des prix se concrétise.

Dans l'opposition, on enrage de voir arriver ces mesures seulement maintenant. "Cela fait des mois qu'on parle de la hausse des factures et personne ne fait rien. Et soudain, on parle de mesures de soutien, de sobriété énergétique. Mais ces mesures sont trop faibles par rapport aux besoins réels des familles et des entreprises", se désole Catherine Fonck, chef de groupe Les Engagés à la Chambre. Le PTB décrit une attitude "irresponsable". François De Smet, président de Défi, pointe "un Codeco qui a pris des mesures symboliques" mais qui est au final "assez anxiogène", "un mélange d'ancienneq mesures et de lettres d'intentions".

Avec les écologistes en majorité au sein du Codeco (6 élus Ecolo-Groen sur 19 ministres, dont 4 libéraux et 4 socialistes), certains redoutaient que la rencontre puisse virer à la foire d’empoigne sur certains dossiers, comme sur le nucléaire. Mais les dossiers avaient déjà été écrémés en amont lors du kern de la veille et la passe d’armes sur le nucléaire s’est résumée à des invectives par médias interposés entre les présidents Georges-Louis Bouchez (MR) et Jean-Marc Nollet Ecolo. Le Premier ministre ne souhaitant pas rouvrir le débat sur le nucléaire, il a été décidé que la priorité en matière d’investissement ira dans l’énergie renouvelable.