La Vlaamse Waterweg serait responsable de rejets toxiques dans l'Escaut

Les eaux usées d'une décharge de Kruibeke appartenant à la Vlaamse Waterweg (Agence flamande des voies hydrauliques) contiennent des produits nocifs au-delà de la norme autorisée. Les eaux usées se sont retrouvées dans l'Escaut, soit directement, soit via un canal, a révélé un rapport officiel consulté mercredi par la rédaction de Pano. Une enquête du parquet de Flandre orientale, ouverte en mars, est toujours en cours. Les mesures prises à partir d'octobre 2021 ont mené à ce "procès-verbal prioritaire" de mars 2022 qui est sur le bureau du parquet de Flandre orientale. Il apparait que les valeurs mesurées dans les eaux usées sont largement au-dessus des normes.

On a par exemple retrouvé 5 fois plus d'uranium que la limite légale dans l'eau de la décharge déversée dans l'Escaut. Le taux de cobalt dans le fleuve figurait quant à lui à un taux onze fois plus élevé que la norme. Le nickel et le béryllium dépassaient également la limite autorisée.

L'inspection de l'environnement a aussi déploré dans son rapport l'arrivée de 23.000 tonnes de boue provenant d'une entreprise de traitement de déchets de Flandre occidentale au sein de la décharge, sans l'accord de celle-ci.

La Vlaamse Waterweg s'est défendue par écrit face à ces révélations en indiquant que les concentrations accrues sont peut-être le résultat d'une "contamination historique de l'environnement" où les substances sont "naturellement présentes". L'agence ajoute qu'elle s'est immédiatement conformée aux points à améliorer tels que stipulés dans le rapport. Elle réfute cependant le fait qu'elle aurait recueilli des boues sans y être autorisée.

Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête en mars qui est toujours en cours. Il n'a pas donné plus de détails.