Polémique sur le voyage de Hadja Lahbib en Crimée: la ministre rencontre son homologue ukrainien Dmytro Kouleba

L'échange "productif" sur la "situation militaire et humanitaire en Ukraine", selon un tweet de la libérale, a aussi été l'occasion de revenir sur la polémique médiatique qui avait émaillé son début de mandat, soit un voyage en Crimée (territoire ukrainien occupé par la Russie depuis 2014) avec un visa russe l'année dernière, alors qu'elle était encore journaliste et documentariste. Via communiqué, son cabinet détaille mercredi après-midi cet entretien avec Dmytro Kouleba, et les "clarifications" que la Belge a pu fournir à son homologue à cette occasion. "L'année dernière, elle a visité, en tant que journaliste et documentariste, la ville de Sebastopol en Crimée, en violation de la législation ukrainienne". Elle avait "le projet (via un documentaire, projet finalement avorté, NDLR) de montrer comment la Russie utilisait la culture comme pouvoir et propagande (...) Elle regrette sincèrement que la visite ait eu lieu dans de telles circonstances".

Répétant son attachement à la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine, selon ses frontières reconnues internationalement (et incluant la Crimée), la ministre a aussi voulu mettre en avant le rôle qu'entend jouer la Belgique auprès de Kiev, au-delà du soutien matériel à ses forces armées (8 millions de matériel non-létal ont récemment été annoncés). Elle a ainsi, selon son cabinet, assuré Dmytro Kouleba du fait que la Belgique est "prête à soutenir l'Ukraine pour avancer sur le chemin du statut de membre de l'UE", particulièrement "via des réformes-clés dans le domaine de l'Etat de droit".

Les deux ministres ont convenu de se revoir à New York, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, qui s'ouvrira le 13 septembre.

Selon une source bien informée, Hadja Lahbib et Dmytro Kouleba ont évoqué le souhait de la ministre de se rendre en Ukraine. Ce potentiel futur voyage devrait encore être évoqué à leur prochaine rencontre à New York, car la libérale souhaite d'abord discuter de ce que la Belgique peut "concrètement" apporter à l'Ukraine et répondre aux besoins locaux, précise-t-on.