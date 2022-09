Accueil Actu Belgique Après s’être envolé, le prix du gaz baisse enfin (et fort) : Damien Ernst et Bruno Colmant calment le jeu Depuis le 26 août, le prix du mégawatt-heure est passé de 346 € à 239 €. Van Hoof Thibaut ©BELGA

Après un nouveau pic des prix sur le marché européen du gaz qui a vu le mégawatt-heure se négocier jusqu'à 346 €, la tendance semble repartir à la baisse. Ce mercredi soir, le marché s'est clôturé avec un tarif à 239 €. Une baisse significative, certes, mais on est encore loin des 15 € du mégawatt-heure, comme c'était le cas il y a deux ans. La question est donc de savoir ce qui nous attend dans les semaines à venir. "À plus du 300 €, on n'était pas à un équilibre...