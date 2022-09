Prix de l’énergie : ce changement de vision au sein de l’UE qui rend la ministre de l’energie optimiste

La semaine prochaine, la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) va une fois de plus plaider auprès de ses confrères européens pour un plafonnement des prix de l'énergie. Une rencontre en urgence, convoquée par la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, aura lieu vendredi à Bruxelles. Au cabinet de la ministre, on évoque un changement de vision dans les positions européennes. "Depuis le début de l'année 2022, avant la guerre en Ukraine, on observait que les prix augmentaient. L'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore le Danemark s'opposaient à un plafonnement des prix. Mais les choses évoluent. Quand on voit à quel point le marché est devenu irrationnel, il devient difficile de ne pas agir."

Au-delà du blocage des prix, qui représente une mesure d’urgence, la ministre va défendre une réforme structurelle sur la manière dont les prix sont formés. Actuellement, ce sont les centrales qui coûtent le plus cher sur le marché de gros européen qui déterminent le prix. L’écologiste urge pour que ce système soit modifié. Une réforme que défend la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et qui est applaudie par de nombreuses organisations professionnelles, comme Uniden, l’Union française des industries utilisatrices d’énergie.