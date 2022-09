Une interview de Rajae Maouane (Ecolo) dans le manuel de français de nos élèves : la ministre Désir ouvre une enquête

Une interview de la co-présidente d'Ecolo, Rajae Maouane, crée la polémique. Non pas pour les propos qui y sont tenus, mais bien pour l'endroit où cette interview est publiée : elle figure au chapitre 7 du nouveau manuel de Français "Tangram", base de travail des élèves du secondaire en FWB, et s'y déploie sur près de quatre pages, pages 192, 193, 194 et 195 dans le cadre d'un exercice. Le manuel est, notamment, très utilisé par les élèves de deuxième et troisième secondaire.

©DR

Feuilleté par nos soins, le manuel en question ne comporte aucune autre interview d'un mandataire politique, ce qui pose question en matière de neutralité d'un manuel supposé apolitique.

Autre point qui interpelle : l'interview en question a été menée par "Tangram" et deux des autrices du manuel, Isabelle Denayer et Isabelle Koziel. Il ne s'agit donc pas d'une interview réalisée par un média traditionnel et reprise dans le syllabus à titre d'exemple, mais d'un entretien spécifiquement réalisé à l'occasion.

Une enquête ouverte par la ministre Caroline Désir

Contacté par nos confrères de LN24, chez qui Martin Buxant consacre mercredi son édito au sujet , l'éditeur du manuel, Plantyn, n'a à ce stade pas souhaité communiquer.

De son côté, la Ministre PS de l'Enseignement Caroline Désir a ouvert une enquête, apprend-on à bonnes sources. "Sur base des informations dont nous disposons à ce stade, la situation mérite clairement une enquête approfondie. La Ministre a donc immédiatement chargé son administration d'analyser le manuel scolaire afin de vérifier sa compatibilité avec la charte à laquelle sont soumis les éditeurs ainsi qu'avec les principes de la loi sur le pacte scolaire, qui interdit toute propagande politique à l'école. Si cette enquête met en évidence que la législation n'est pas respectée, une procédure de retrait de l'agrément du Manuel sera entamée."

Le ministre-président Jeholet réagit: "Au mieux une maladresse, au pire une faute"

Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles, a également fustigé : "Un éditeur qui diffuse de la propagande politique dans les manuels scolaires n'a pas sa place dans les écoles. Et avoir accepté cette interview est au mieux une maladresse, au pire une faute".