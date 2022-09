13.000€ de plus par an pour un coiffeur, 27.000€ pour un boulanger, ... : les prix fous de l’énergie écrasent nos indépendants et PME !

Ces dernières semaines, le SNI (Syndicat neutre pour indépendants) a collaboré avec Enbro, courtier spécialisé en énergie, pour mieux comprendre la hausse de la facture de gaz et d'électricité des indépendants et PME. Et les chiffres sont sans appel. "Pour une petite entreprise qui n'a pas une consommation folle comme un petit coiffeur ou un bureau de comptabilité, il faut compter en moyenne 10 000 euros par an en plus pour l'électricité, et 3 600 euros pour le gaz, rapporte Olivier Maüen, porte-parole du SNI. Pour une boucherie familiale, une boulangerie ou un petit bistrot, il faut compter 18 000 euros pour l'électricité et 8 800 euros pour le gaz en plus qu'il y a un an. Si on prend une brasserie, un restaurant de taille moyenne ou encore un producteur laitier, la hausse passe à 27 000 euros par an, rien que pour l'électricité. Enfin, si on passe au domaine de la petite industrie, notamment dans le secteur de la transformation, on arrive à une hausse de 125 000 euros pour l'électricité et 90 000 euros pour le gaz pour une entreprise qui emploie moins de 50 salariés."

Un impact énorme pour des entreprises qui ne peuvent pas répercuter ces hausses sur leurs clients. "Ces chiffres font peur, d'autant plus que l'écrasante majorité des indépendants ont déjà fait des efforts sur leur consommation", déplore-t-il.