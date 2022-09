De Croo va rencontrer les employeurs et les indépendants à propos du prix de l'énergie: "Les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens au mieux"

Le gouvernement fédéral rencontrera lundi "les fédérations d'employeurs et d'indépendants", "les Premiers ministres (des Régions et Communautés) et les ministres concernés", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo vendredi matin sur Bel RTL. Selon son cabinet, la rencontre avec les représentants de la FEB, des syndicats et des fédérations de secteurs particulièrement touchés par la crise énergétique portera sur le soutien qui peut être apporté aux indépendants et aux entreprises confrontés à la flambée des factures énergétiques.

De Croo a répété qu'il attendait une action au niveau européen: "On est confronté à quelque chose que l'on n'a jamais vu. Mais la solution ne peut venir que d'une intervention internationale, et donc européenne, sur les marchés de l'électricité et du gaz. Nous, 450 millions d'Européens, à un moment donné, on doit dire au marché du gros que ces prix-là, on ne va plus les payer". Une réunion extraordinaire des ministres européens de l'énergie est d'ailleurs prévue le 9 septembre.

"Les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens au mieux [...] On est aussi en concertation avec les banques pour qu'elles puissent aider ceux qui sont dans des problèmes graves. Par exemple: si vous avez un prêt hypothécaire et une facture d'énergie qui arrive au même niveau, vous pourriez demander à votre banque, pendant la période d'hiver, d'avoir une pause pour le remboursement du crédit", a ajouté le Premier ministre, qui "comprend la colère" des citoyens confrontés à des factures inabordables.

Il a de nouveau encourager les citoyens à faire attention à leur consommation d'énergie. "L'énergie que vous n'utilisez pas est clairement la moins chère. Si tous ensemble, on fait un effort, ça fera baisser les prix", a-t-il déclaré, soutenant que des mesures coercitives n'étaient pas nécessaires selon lui, car "tout le monde se rend compte de ce qu'il faut faire". "D'ailleurs, la consommation en Belgique actuellement est en moyenne déjà entre 10 et 15% moins élevée que l'année passée".