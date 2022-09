Accueil Actu Belgique De plus en plus de Belges veulent boycotter leurs factures d’énergie: "Ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut pas payer!" Faute de moyens, des Belges envisagent de ne pas payer leurs factures d’énergie. Maïli Bernaerts ©Shutterstock

Face à la hausse spectaculaire des prix de l'énergie, de nombreux citoyens se demandent comment ils vont pouvoir payer leurs factures. Écrasés sous des montants gigantesques, certains nous ont confié envisager d'arrêter de payer. C'est le cas d'Olivia, maman et grand-mère de deux enfants. "L'année passée, je payais un acompte de 200 euros par mois et mon fournisseur m'a conseillé de payer 840 euros par mois. C'est juste impossible. Comment voulez-vous que je paye un montant pareil ? On a décidé d'augmenter l'acompte à 400 par mois car c'est le maximum qu'on peut mettre. On veut bien payer un...