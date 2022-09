Accueil Actu Belgique Encore protégés par un contrat d’énergie fixe, ils savent que le pire les attend aussi: "On croise les doigts pour que ça ait baissé d'ici-là…" Il y a ceux qui subissent déjà l’explosion des prix de plein fouet, et ceux qui peuvent encore se réfugier derrière un contrat fixe avantageux. Van Hoof Thibaut ©D.R./BELGA

C'est le cas de Jean-Louis Barré, un des trois associés des boulangeries-pâtisseries Saint-Aulaye, situées à Uccle et Ixelles. "Notre contrat arrive à échéance en janvier, et on croise les doigts pour que les prix baissent d'ici-là. On sait qu'on doit s'attendre à voir les prix...