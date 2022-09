Georges-Louis Bouchez et le MR réagissent à l'affaire Rajae Maouane: "Elle savait à qui elle s’adressait"

"On est face à un endoctrinement permanent de la part de la gauche, y compris à l'école et c'est tout simplement scandaleux", commente le président du MR, Georges-Louis Bouchez, à propos de la publication d'une interview de la coprésidente d'Ecolo Rajae Maouane dans un manuel scolaire destiné aux élèves de deuxième et troisième secondaires. "L'éditeur a un sérieux problème pour publier ce genre de contenu." "Des gens vont devoir rendre des comptes et être sanctionnés", précise-t-il. Le président de parti s'interroge en outre sur la présence d'une interview du rappeur Damso et d'Ismaël Saïdi. "Ce sont deux personnes que j'apprécie mais pourquoi ne valoriser que la culture urbaine ? Pourquoi n'interviewent-ils pas un dirigeant d'entreprise. Tout le manuel est clairement orienté."

"Toute propagande est clairement interdite dans les écoles. On le dénonce avec force. Il y a un problème avec l'éditeur mais aussi avec Rajae Maouane parce qu'elle savait à qui elle s'adressait", juge de son côté Diana Nikolic, cheffe de file MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.