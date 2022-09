Accueil Actu Belgique Ryanair pourrait quitter Zaventem cet hiver : "La taxe belge sur les passagers ? Qui a inventé cette m… ?" Le patron de Ryanair se veut optimiste pour cet hiver. Par contre, il tacle la Belgique et met la pression sur l'aéroport de Zaventem. Raphaël Meulders Journaliste service Economie Michaël O'Leary, le CEO de Ryanair. ©AFP

C'est un nouveau record en Europe: Ryanair a transporté près de 17 millions de passagers, rien que durant le mois d'août. La crise du Covid semble déjà loin pour le transporteur low cost irlandais qui est devenu la seconde plus grande compagnie aérienne au monde, en termes de voyageurs, après l'américaine Southwest. Chaque seconde, Ryanair vend ainsi 12 billets d'avion. "On devrait arriver à un milliard d'euros de profits pour cette année", se réjouit son CEO, Michael O'Leary. Ce dernier est sans doute l'un des rares patrons en Europe à ne pas craindre un hiver qu'on annonce catastrophique pour l'économie du Vieux Continent. "Ryanair a toujours été plus forte avec les récessions car les gens, qui auront toujours besoin de voyager, se tournent dans ces périodes vers les tarifs les moins chers". D'après...