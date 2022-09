Theo Francken: "La ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten a menti cette semaine"

En cette période de crise de l'énergie, quel est le point de vue de la N-VA sur la prolongation du nucléaire et ses éventuels dangers ? Theo Francken, député fédéral N-VA répond au micro de Martin Buxant sur LN24 .

"On vit dans un monde assez dangereux avec des défis énormes sur le plan géopolitique et je pense que le dogmatisme des Verts est un grand problème pour le gouvernement et pour le peuple belge. Cela doit s'arrêter", a estimé le nationaliste flamand, face au refus des écologistes de miser sur le nucléaire dans cette crise de l'énergie. "Il y a un grand atout dans le gouvernement, c'est Georges-Louis Bouchez (le président du MR n'est toutefois pas présent au sein du gouvernement mais son parti l'est, ndlr.). Dès le premier jour, il a vraiment défendu le nucléaire et je pense qu'il a eu raison. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous ses points, mais sur celui-là il a raison. Quand j'ai entendu la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dire que c'était grâce à elle que l'on avait prolongé le nucléaire, je me suis dit qu'elle mentait."