Conner Rousseau ne ferme pas la porte à une coalition avec la N-VA: "De Wever tient parole et fait des compromis"

Dans une interview accordée à De Morgen, le président des socialistes flamands (Vooruit) n'a pas exclu une collaboration avec la N-VA, parti nationaliste.

Dans le cas où cela "devait vraiment arriver", Conner Rousseau ne fermerait pas la porte au parti de Bart De Wever. Le jeune président de Vooruit a d'ailleurs déclaré qu'il faisait davantage confiance au bourgmestre d'Anvers qu'à d'autres personnalités politiques. "Dans d'autres, ma confiance est plus faible. De Wever assure la cohésion et nous donne l'espace nécessaire pour faire notre travail", a-t-il assuré.

"Les gens n'aiment peut-être pas entendre cela à gauche, mais il tient parole et fait des compromis", a-t-il souligné auprès de nos confrères, avant d'ajouter "et si c'est vraiment le cas, alors il semble qu'une collaboration avec la N-VA soit possible".

Conner Rousseau a aussi salué son action à Anvers. "La coalition à Anvers fonctionnerait très différemment si ce n'était pas Bart De Wever, mais l'un de ses échevins qui était bourgmestre."

Une stratégie pour exclure l'extrême droite

Selon le socialiste flamand, une coalition avec la N-VA permettrait d'exclure l'extrême droite, à savoir le Vlaams Belang. "Évidemment, nous avons des points de vue différents. Mais former un gouvernement n'est pas seulement idéologique, c'est aussi de l'arithmétique. Il y a de fortes chances que nous ne puissions pas contourner la N-VA si nous voulons exclure l'extrême droite du gouvernement flamand. Je ne veux pas me réveiller dans une Flandre où un parti d'extrême droite pourra co-gouverner. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans une société d'extrême droite", a-t-il justifié.