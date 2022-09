Quel temps pour ce week-end? Quelques averses possibles, avec un risque d'orage

La journée de ce samedi débutera par du soleil mais dans l'après-midi la nébulosité deviendra variable à abondante et quelques averses pourront se développer et être accompagnées d'orage, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En soirée, ce risque d'averses s'estompera et les éclaircies s'élargiront. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 25 ou 26 degrés dans le centre. Ce samedi soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux et le temps sec. En fin de nuit, de la brume ou quelques champs de brouillard pourront se former, surtout en Ardenne. Les minima seront voisins de 10 à 17 degrés.

Dimanche, la journée débutera avec de très belles périodes ensoleillées. Ensuite, la nébulosité augmentera avec l'arrivée de voiles d'altitude et par moments, de nuages de moyenne altitude. Les températures seront élevées avec des valeurs comprises entre 23 degrés en haute Ardenne ainsi qu'à la mer et 28 degrés ailleurs.