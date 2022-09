Alexander De Croo : "Nous allons affronter cinq à dix hivers difficiles"

"Nous allons affronter cinq à dix hivers difficiles, mais nous pouvons également faire un bond de 20 ans en avant en rompant avec les énergies fossiles, malgré toutes les difficultés." Voici ce qu'a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) dans l'émission De Zevende Dag sur la chaîne One. Il a également mis en garde contre la limitation à la discussion sur le maintien de deux centrales électriques supplémentaires ouvertes dans le contexte actuel de crise.

Alexander De Croo a répété qu'il devrait y avoir un plafond sur les prix de l'énergie, mais pour cela, il se tourne vers l'Europe et la réunion des ministres de l'énergie qui se tiendra vendredi prochain. En attendant, des mesures temporaires doivent être prises tant pour les citoyens que pour les entrepreneurs. "Nous ne pouvons pas laisser les entreprises faire faillite à cause de factures dévoyées", a souligné le Premier ministre. Il a ainsi évoqué la réunion qui se tiendra demain entre les différents gouvernements du pays et les partenaires sociaux. Mais le Premier ministre ne compte pas seulement sur le gouvernement pour prendre des mesures.

Il a fait référence aux cadres supérieurs de deux grandes banques qui ont suggéré la possibilité de réduire les versements hypothécaires pendant les mois d'hiver afin que les factures d'énergie puissent être payées. En ce qui concerne les excédents des entreprises énergétiques, De Croo souhaite étendre la contribution de distribution, qui s'applique actuellement au secteur nucléaire, à d'autres secteurs tels que l'énergie éolienne. Cette contribution servirait à aider les PME et la classe moyenne. La mesure est également sur la table chez Engie, indépendamment des négociations sur l'extension des deux plus jeunes centrales nucléaires.

En ce qui concerne l'extension des deux centrales nucléaires qui seront fermées dans les prochains mois, De Croo a estimé que le débat devait être mené équitablement. "Vous ne pouvez pas limiter un dossier aussi complexe à deux centrales nucléaires", a déclaré le Premier ministre. "Exécutons d'abord ce que le gouvernement a décidé", a-t-il conclu.