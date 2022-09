Accueil Actu Belgique Après des inondations historiques en 2021, une sécheresse record en 2022: nouvelle saison noire pour les agriculteurs belges Après les inondations et le mildiou en 2021, la sécheresse provoque aussi des dégâts. Van Hoof Thibaut ©JEAN LUC FLEMAL

Alors que le mois de septembre sonne le moment de la traditionnelle négociation des prix dans la grande distribution, on arrive aussi en pleine saison des récoltes du côté des agriculteurs belges. Et après une année 2021 marquée par des précipitations records, des inondations et la prolifération du mildiou, l'année 2022 a été celle d'une sécheresse record. Et d'un extrême à l'autre, les producteurs de fruits, légumes ou de pommes de terre se retrouvent à nouveau dans une situation compliquée. "En général, tous les fruits, légumes...