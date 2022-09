"Comment la DIV a-t-elle autorisé une telle plaque?": un automobiliste choqué par ce qu'il a vu à Bruxelles

Nos confrères de RTL relaient une information pour le moins interpellante ce lundi. A Bruxelles et plus précisément vers Bruxelles-Nord, un automobiliste a été choqué de voir devant lui un véhicule portant une plaque personnalisée selon lui déplacée. La plaque en question "AH - 88" peut en effet renvoyer à Adolph Hitler. Quand aux deux 8, ils pourraient renvoyer vers le H, huitième lettre de l'alphabet, et donc signifier HH (pour Heil Hitler).

©RTL

L'automobiliste choqué s'est confié auprès de RTL. "Comment la DIV a-t-elle autorisé une telle plaque? Il n'y a pas de contrôle lorsqu'on commande une plaque personnalisée?" commence-t-il.

Avant d'ajouter: "Cela pourrait être les initiales de quelqu'un qui s'appelle Adrien H. et qui serait né en 1988, par exemple. Mais il me semble difficile de croire que cela n'est pas fait exprès, et avec de mauvaises intentions." Il déclare cependant ne pas avoir pu apercevoir la tête du conducteur/conductrice pour se faire une idée.

Ce même automobiliste partage également une autre plaque qui l'a interpellé: "Tities", référence anglaise évidente aux seins de la femme. "C'est à se demander comment les contrôles sont effectués ! C'est moins choquant que la première plaque, mais cela reste assez particulier de voir un mot pareil sur nos routes", confie-t-il.

"Certaines combinaisons sont tout de même déjà interdites"

RTL a pris le pouls du côté du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. Sa porte-parole précise: "Il y a des contrôles, mais il est nécessaire de les renforcer et nous souhaitons que la DIV redouble de vigilance concernant les demandes de plaques personnalisées. Certaines combinaisons sont tout de même déjà interdites. Par exemple, Al Qaida, KKK, des insultes, ou encore 'Police' pour des raisons évidentes. Cependant, l'exemple de la plaque AH-88 est compliqué à gérer, car cela aurait pu être des initiales et une date de naissance".