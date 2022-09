Affaire Mithra : François Fornieri doit verser un règlement transactionnel de 100 000 euros

C'est l’Autorité des services et marchés financiers qui l'annonce.

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) annonce que François Fornieri, ancien CEO de Mithra et soupçonné de délit d'initié, doit verser un règlement transactionnel d’un montant de 100 000 euros. Une publication nominative sur le site web de la FSMA pendant 3 mois est également prévue, annonce cette dernière dans un communiqué.

"Entre le 26 mars 2021 et le 16 juillet 2021, Monsieur Francesco Fornieri exerçait des responsabilités dirigeantes au sein de Mithra Pharmaceuticals. Au cours de la période évoquée ci-avant, Monsieur Francesco Fornieri a manqué de déclarer, déclaré tardivement ou encore déclaré erronément des ventes et un transfert d'actions émises par la société Mithra Pharmaceuticals. Ces opérations représentaient un montant cumulé de plus de 25 millions d'euros."

La FSMA ajoute qu'elle "a considéré que ces agissements constituaient un manquement à l'article 19 du Règlement Abus de Marché dans le chef de Monsieur Francesco Fornieri".

Dans le cadre de sa politique de sanctions administratives, la FSMA peut accepter un règlement transactionnel si l’intéressé a collaboré à l’instruction.

Mithra Pharmaceuticals est une société de biotechnologie de droit belge active dans le secteur de la santé féminine. Ses actions sont cotées sur le marché réglementé Euronext Brussels depuis 2015.