Météo: la pluie fait son grand retour et va s'installer pour une dizaine de jours Les dix prochains jours seront marqués par la pluie, mais il fera toujours doux. Thibaut Van Hoof ©Shutterstock

Ce lundi après-midi, mais aussi en soirée, une partie du pays a connu quelques fortes averses et des orages. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui espéraient voir de l'eau tomber du ciel pour arroser les cultures ou encore les jardins, mais une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont connu des dégâts, comme c'est toujours le cas avec les orages. Et qu'on aime la pluie ou pas, celle-ci va faire son retour dans les prochains jours. Car, oui, il est tout à fait normal d'avoir de la pluie en Belgique même si cet été nous l'a parfois fait oublier. "On retrouve enfin un temps en rapport avec les normales de saison, reconnaît...