Polémique Mbappé-Galtier ou le jet privé qui cache la réalité: "Les réactions sont hypocrites, c’est la logistique des déplacements dans le foot qui doit être revue"

Tout sourire après leur victoire en terre nantaise samedi dernier, les joueurs du PSG s'installent dans leur jet privé qui décolle vers la région parisienne. Problème, en pleine crise de l'énergie et en plein débat sur la sobriété énergétique, la lourde et évitable pollution des jets privés ne passe pas. La vidéo des joueurs s'amusant dans l'avion et relayée sur les réseaux sociaux est utilisée pour dénoncer ces attitudes critiquables alors que 2 heures de train suffisent pour rallier Nantes depuis la capitale française. En conférence de presse d'avant match de Ligue des Champions, où le PSG affronte la Juventus de Turin, Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont été questionnés sur les voyages en avion du PSG. Face à cette question, ils se sont tous les deux regardés, avant d'avoir un fou rire. Ce après quoi l'entraîneur des Parisiens a ironisé en répondant qu'ils se déplaceraient "en char à voile".Une séquence qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et qui n'a fait rire personne en interne. Derrière la polémique provoquée par l'attitude des deux hommes, le club du PSG étudie en effet la possibilité de voyager en train pour disputer ses matches (pour les trajets les plus courts) sans y avoir encore eu recours pour plusieurs raisons.Tout d'abord, les gares parisiennes ne sont pas facilement accessibles, les critères de sécurité sont difficilement assurés et les voyages de nuit après les matches ne sont pas toujours réalisables....