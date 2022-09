Le prix du gaz n'en reste pas moins à des niveaux historiquement élevés. Il y a un an, le MWh de gaz valait en effet quelque 30 euros.

Prix de l'énergie: le gaz au plus bas depuis un mois

Le prix du gaz a poursuivi son reflux des derniers jours pour redescendre à son niveau le plus bas depuis un mois. Le TTF néerlandais, référence européenne, cédait plus de 13% mercredi, à 207,6 euros le MWh. Fin août, le TTF néerlandais avait culminé à près de 350 euros le MWh avant de voir son cours diminuer jusqu'à vendredi dernier et l'annonce par Gazprom de l'arrêt, pour une durée indéterminée, du gazoduc Nord Stream 1.