Trafic perturbé jeudi à Bruxelles en raison de la manifestation internationale des taxis

De fortes perturbations du trafic automobile sont attendues jeudi en raison de la manifestation internationale du secteur des taxis qui se tiendra à Bruxelles. Par cette action, les chauffeurs entendent demander aux autorités que la lumière soit faite sur le scandale des Uber Files. Des participants de plusieurs pays seront présents. Le cortège partira de la gare du Nord vers 11h30 pour rejoindre le quartier européen. Il passera par le boulevard du Jardin botanique, le boulevard du Régent et la rue Belliard pour arriver au rond-point Schuman.

Des embarras de circulation sont à prévoir à partir de 08h00, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Elle recommande aux usagers de laisser leur voiture au garage et de télétravailler s'ils le peuvent. Aux personnes qui devront tout de même se rendre dans la capitale en voiture, elle conseille d'éviter le secteur et celui de la Petite ceinture. Les tunnels Belliard, de Tervuren et du Cinquantenaire seront fermés en direction de la rue de la Loi. Les informations relatives au trafic seront partagées via Twitter.

La manifestation internationale du secteur des taxis fait suite à la révélation en juillet dernier des Uber Files, plus de 124.000 documents confidentiels datant de la période 2013-2017 divulgués par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et expliquant comment Uber a implanté son activité dans de nombreux pays. Les associations européennes de taxis demandent des enquêtes contre l'entreprise américaine, tant au niveau européen que national. Elles souhaitent que des mesures fortes et d'éventuelles sanctions soient prises.